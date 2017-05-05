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بعد طعن «طبيب المدينة».. مغردون يطالبون بحماية الممارسين ومعاقبة المعتدي

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بعد طعن «طبيب المدينة».. مغردون يطالبون بحماية الممارسين ومعاقبة المعتدي

تواصل – أحمد الحربي:

بعد إعلان “صحة المدينة”، عن تعرض طبيب في مستشفى الملك فهد بالمدينة، للطعن في يده اليمنى من أحد مرافقي مريض، أُدخل على إثرها غرفة العمليات، أطلق مغردون هاشتاقاً تحت عنوان: #طعن_طبيب_بالمدينة.

قالت صاحبة معرف، الدكتورة هيفاء، على حسابها في “تويتر”، “حدوث مثل هذه التصرفات يأتي دائماً من عدم فهم أهل المريض لطبيعة المرض، فتطور المرض في نظرهم دائماً يعني تقصيراً أو خطأ طبيّاً”.

وكتب مواطن: “شاهدت بأم عيني ضرباً وسباً من قبل عينات كثيرة، ولو أن العاملين في المجال الصحي – ما طولوا بالهم – كان حتشوف مشاكل بالآلاف”.

وأكد الدكتور منصور اليامي مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة، أن الكادر الصحي عليه واجبات وحقوق لابد من الوفاء بها، وأقلها توفير بيئة آمنة من العنف بكافة أشكاله وهذا ما ستفعله الوزارة.

واستنكر عدد كبير من المغردين هذا الفعل، مؤكدين أنه: “مهما كان السبب فهناك جهات رسمية تستطيع من خلالها رفع شكوى أو تظلم للمطالبة بحقوقك، وستجد الإنصاف إن شاء الله”.

وطالب المغردون، في الوقت ذاته، من وزارة الصحة، بأخذ حق الدكتور، وعدم التنازل، وأن ينال المعتدي الجزاء الرادع.

جدير بالذكر، أن وزير الصحة توفيق الربيعة، شدد في وقت سابق على أن ‏عقوبة الاعتداء على الممارسين الصحيين تصل للسجن مدة عشر سنوات، ولن تتنازل الصحة في الحق العام ضد أي اعتداء على مقدمي خدمة إنسانية للمجتمع.

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