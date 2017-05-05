 السيطرة على شخص بحوزته سكين على سطح الحرم المكي أثناء صلاة فجر اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

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معتل نفسيّاً يصيب عدداً من رجال الأمن بسكين على سطح الحرم المكي.. فجر اليوم

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معتل نفسيّاً يصيب عدداً من رجال الأمن بسكين على سطح الحرم المكي.. فجر اليوم
صورة توضيحية

تواصل – خالد الغفيري:

ألقت القوة الخاصة لأمن الحرم المكي، القبض على شخص بحوزته سكين، على سطح الحرم، أثناء صلاة فجر اليوم الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي: “إنه في فجر هذا اليوم الجمعة 1438/8/9هـ، ومن خلال غرفة المراقبة التلفزيونية، بغرفة العمليات لاحظ رجال الأمن شخصاً في العقد الثالث من عمره، يتجول في سطح الحرم أثناء الصلاة”.

وأضاف “السلمي” قائلاً: “عند مباشرة رجال الأمن للحالة للتأكد من وضعه، قاوم رجال الأمن بسكين صغيرة كانت بحوزته، وتسبب في إصابات بسيطة لرجال الأمن، وتمت السيطرة عليه”.

وتابع الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قائلاً: “يظهر أنه يعاني من اعتلالات نفسيه، وقد أحيل لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات المطلوبة نحوه”.

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