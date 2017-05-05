مستشفى الملك فهد بجازان يصرف علاجاً لمريض بالخطأ قد يتسبب في وفاته

تواصل- نايف عريشي:

صرفت صيدلية مستشفى الملك فهد في للجازان، أمس، دواءً بالخطأ لمريض، قد يتسبب في وفاته، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل.

وعلمت “تواصل”، أن المستشفى أجرى اتصالاً بالمريض أكثر من مرة في محاولة لتنبيهه بالخطأ؛ إلا أن جواله كان مغلقاً؛ الأمر الذي استدعى المستشفى لإرسال رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي؛ لمحاولة الوصول للمريض قبل فوات الأوان.

وأرسلت الصحيفة استفساراً إلى الناطق الرسمي لصحة جازان، نبيل غاوي، والذي أكد بأنه سيتم التحقق من الموضوع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنص على الآتي: “عاجل جداً، المسألة فيها حياة أو موت، مين يعرف واحد اسمه /مهدي عيسى جباري، هذا الشخص تم صرف دواء له من مستشفى الملك فهد بالغلط يوم الخميس بتاريخ ٨/٨ /١٤٣٨، أرجوكم اللي يعرف هذا الشخص يبلغه بأسرع وقت، ويتم مراجعة المستشفى بأسرع وقت، هذا الأمر مهم للغاية وفيه انقاذ لروح شخص أرجو الاهتمام بالموضوع؛ لأنه تم الاتصال علينا بهذا الخصوص من المستشفى نفسه، المشكلة الدواء اللي صرف له ممكن قد يؤدي بوفاته لا سمح الله؛ لأن المستشفى في ارتباك اضطرهم للاتصال على أي جباري طلعلهم في الجهاز”.