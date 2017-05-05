«العدل» توفر الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والأفراد 

تواصل – محمد المقصّي:

أتاحت وزارة العدل توفير خدمة الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية، ليتم نشرها على بوابة وزارة العدل الإلكترونية وذلك على العنوان ( www.moj.gov.sa )، ليتمكن طالب الخدمة من الأستفادة من هذه الخدمة .

جَاءَت هذه الخدمة بناءً على ما ورد لوزارة العدل من استفسارات حول عدد ونوع الملكيات العقارية التابعة للشركات والمؤسسات الفردية، ولتعزيز جانب الشفافية والتسهيل على أصحاب العلاقة قامت الوزارة بتوفير هذه الخدمة، ليأتي بعدها التعميم من وكيل وزارة العدل احمد بن عبدالعزيز العميرة لكافة الجهات التابعة للوزارة بضرورة توفير هذه الخدمة ليتم الأستفادة منها.

ويأتي ذلك تماشياً مع التحول الكبير الذي تشهده وزارة العدل الكترونياً، والذي ينسجم مع رؤية ” ٢٠٣٠ ” الطامحة لاستخدام الخدمات الإلكترونية لكافة قطاعات الدولة.