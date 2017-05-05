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توجه لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مواقع الكثافة السكانية

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توجه لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مواقع الكثافة السكانية

تواصل – الرياض:

كشف المهندس محمد المديهيم، المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، إن الوزارة تدرس تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، على المواقع ذات الاكتظاظ السكاني في المرحلة التالية.

وأوضح المديهيم أنه سيتم خلال الشهر الجاري إصدار الفواتير الخاصة بالأراضي البيضاء في مدينة الدمام حيث يجري حالياً العمل على فرز الأراضي المسجلة في النظام، لافتاً إلى صدور فواتير أراضي جدة خلال الفترة الماضية وعددها 490 فاتورة لأراض بمساحة إجمالية تجاوزت 120 مليون متر مربع ، وفقاً لـ“المدينة”.

وكانت وزارة الإسكان قد أضافت 8 خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة، كما حددت خدمة “سداد” عبر البنوك المختلفة ليتم من خلالها سداد الرسوم المقررة.

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