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الربيعة: وزارة الصحة ستشهد عدة تغييرات سيلمسها الناس قريباً

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الربيعة: وزارة الصحة ستشهد عدة تغييرات سيلمسها الناس قريباً

تواصل – الرياض:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة تشهد هذه الأيام ورشة عمل كبرى في المجال الصحي وتغييرات قادمة سيلمسها الناس قريبا.

وأشار الربيعة خلال لقاء “بوسطن الصحي الأول” بمشاركة أكثر من 100 مبتعث يدرس الدكتوراه في التخصصات الصحية والطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن «القطاع الصحي» سيتحول إلى الخصخصة ونظام الشركات، مبيناً أن هذا سينعكس إيجابياً على الوزارة بالاستقلالية والجودة في الأداء، مشيراً أن دور الوزارة سيكون تنظيمياً أكثر من أن يكون تشغيلياً.  بحسب “الحياة”

وأضاف أنه سيتم قريباً الإعلان عن معهد للأبحاث الطبية ليسهم في حل المشكلات الطبية بالسعودية، مشدداً على النقص الشديد للكوادر السعودية في قطاع التمريض، موضحاً أن وزارة الصحة تعقد الآمال والطموحات على الأطباء المبتعثين٬ مؤكداً أنهم جزء من منظومة القطاع الصحي وسيساهمون في تطويره وتنميته.

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