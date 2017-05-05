 الطقس: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على القصيم والرياض والشرقية | صحيفة تواصل الالكترونية

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الطقس: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على القصيم والرياض والشرقية

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الطقس: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على القصيم والرياض والشرقية

تواصل – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف ،كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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