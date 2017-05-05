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أمير حائل: عملت وعمري 13 عامًا وتعاقدت مع شركة صينية للتغليف (صور)

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أمير حائل: عملت وعمري 13 عامًا وتعاقدت مع شركة صينية للتغليف (صور)

تواصل – حائل:

روى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عدداً من القصص التي عايشها في مسيرته العملية خلال فترة الشباب وساعدت على نجاحه بشكلٍ كبير.

وقال الأمير عبد العزيز -خلال تدشينه ملتقى شباب وشابات الأعمال، نظمته الغرفة التجارية بحائل تحت عنوان: “دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030: ‘‘إنه بدأ العمل في سن صغيرة وتحديداً في عمر الـ13 عاماً حينما دخل شريكاً في متجر لبيع المواد الغذائية بمبلغ مالي قدره 1270 ريالاً‘‘.

وأضاف، أنه عمل مع مدير في أحد المستشفيات وعمره 16 عاماً براتب قدره 5 آلاف ريال؛ ليقرر حينها الاحتفاظ بأول ريال كسبه من جهده، مبيناً أنه تعاقد في عام 1999 مع شركة صينية للتغليف، واصفاً إياها بأنها تعد أهم صفقات حياته.

ودعا أمير حائل الشباب والشابات، إلى التفاني في العمل والسعي نحو تحقيق طموحاتهم وأهدافهم في حياتهم، واعداً بعقد لقاء كل 3 أشهر على الأقل مع المسؤولين عن قطاع شباب الأعمال بالمنطقة، للاطلاع على التغيرات التي تحدث ومدى استفادة الشباب منها.

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