 الجوف.. نجاح فرضية إخلاء لحريق وهمي بمستشفى الولادة في «سكاكا» | صحيفة تواصل الالكترونية

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الجوف.. نجاح فرضية إخلاء لحريق وهمي بمستشفى الولادة في «سكاكا»

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الجوف.. نجاح فرضية إخلاء لحريق وهمي بمستشفى الولادة في «سكاكا»

توصل – أحمد الرمال:

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، خطة طوارئ داخلية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني وتحت إشراف إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي.

وتعد هذه الفرضية الخطة الأولى من نوعها التي تنفذ ميدانياً بمستشفيات المنطقة منذ عدة أعوام , وتهدف إلى تدريب العاملين بالمنشآت الصحية على مواجهة الحالات الطارئة والحرائق في التعامل معها كخطوات استباقيه لأي طوارئ داخلية، لا قدر الله، لتتماشى هذه التوجيهات مع مبادرة وزارة الصحة لرفع الجاهزية الكاملة لحالات الطوارئ والكوارث في المنشآت الصحية.

وقد تم إجراء تجربة فرضية نصت على اندلاع حريق بقسم العناية المركزة للأطفال مما نتج عنه إخلاء المرضى المنومين بالعناية وتحويلهم إلى مستشفيات بديلة عند خروج الحريق عن السيطرة، وقد كانت التجربة جيدة النتائج والمخرجات وشاركت فيها عدة فرق طبية من المستشفيات والمراكز الصحية.

وتم تفعيل عمل لجان الطوارئ الداخلية للمستشفيات وانعقاد لجنة الطوارئ الصحية المركزية بغرفة عمليات إدارة الكارثة بمستشفى النساء والولادة والأطفال، ونظام القيادة والسيطرة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

وبعد نهاية الخطة عقد مدير عام صحة الجوف اجتماعاً حضره جميع المشاركين , وقدم ومسئولي إدارة الطوارئ الملاحظات والإيجابيات التي لمست أثناء تنفيذ الخطة، وأكد على دورية تنفيذ هذه الخطة ميدانيا بمستشفيات المنطقة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع وأن يديم نعمة الأمن والآمان على بلادنا.

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