بالصور.. نائب أمير منطقة جازان يعزي أسرة شهيد الواجب «حريبي»

تواصل – خالد العبدالله:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد العريف محمد بن علي عطيفي حريبي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أداه واجب الدِّفَاع عن الوطن بالحد الجنوبي بقرية الغاوية التابعة لقطاع الخوبة بمنطقة جازان.

وعبَّر سُمُوُّه أثناء زيارته لأسرة الشهيد بقرية جريبة التابعة لمحافظة صبيا، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سَائِلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ومُؤكِّدَاً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدِّفَاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان، مؤكدين الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، ومشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، ورئيس مركز قوز الجعافرة نزار معدي، وشيخ شمل قبائل الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش، وعدد من المسؤولين.