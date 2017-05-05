وزير الخارجية الإيراني عن حادث سفارة المملكة بطهران: حماقة وخيانة تاريخية

تواصل – وكالات:

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الخميس، حادثة الهجوم على السفارة السعودية في طهران بالحماقة والخيانة التاريخية.

وأضاف ظريف، في كلمة ألقاها في كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية أنه “لو لا تلك الحادثة لكانت الظروف اليوم بشكل آخر” فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية، موضحاً أن بعض الأمور والأحداث أو حتى الأخطاء في أجواء يسودها الاضطراب والتوتر، يمكنها أن تغير الظروف.

وهاجم متظاهرون إيرانيون، في الثاني من يناير من العام 2016 مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي نمر النمر، حيث قررت المملكة حينها قطع كافة الأشكال مع طهران.

وأعلنت وزارة الداخلية في المملكة، يوم السبت 2 يناير من العام الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 ممن ينتمون إلى “التنظيمات الإرهابية”، بينهم نمر باقر النمر، المدان بإثارة الفتنة والتحريض على الاحتجاجات التي شهدتها القطيف عامي 2011 و2012.