 «نبي نزوج مائة شاب» تكشف عن شروط اختيار المرشحين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«نبي نزوج مائة شاب» تكشف عن شروط اختيار المرشحين (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

كشف صاحب الفكرة حملة “نبي نزوج مائة شاب”، منصور الرقيبة، مساء الخميس، عن شروط اختيار المائة شاب، مبيناً أنه سيتم اختيارهم نسبة وتناسب مع عدد السكان.

وقال “الرقيبة” في مداخلة هاتفية مع “برنامج أخباركم” على قناة “المجد” الفضائية: ‘‘إن الشروط هي أن يكون الرجل سعودي والزوجة سعودية، ثانياً أن يكون موظف بحيث لانخرج للمجتمع عوائل فقيرة تكون عالة على المجتمع”.

وأضاف: لا نشترط وظيفة معينة أي وظيفة ولو كانت دونية وراتبها بسيط، الشرط الثالث أن يحضر دورة تدريبية مدتها أربعة أيام عن الزواج عن بعد”، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار خمسة شباب من جيزان وخمسة من تبوك خمسة من الشرق وخمسة من الغرب.

 

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