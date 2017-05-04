العصيمي: الإعلان عن الفائزين من معلمي الرياضيات بقرارات التعيين نهاية الأسبوع القادم

تواصل – سعود الخالد:

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه سيتم التنسيق بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية، فيما يخص النتائج النهائية لترشيح معلمي الرياضيات التي سبق الإعلان عنها لإحلالهم بدلا عن المتعاقدين.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم، أن عدد المرشحين بلغ 1508 مرشحاً، وبعد مطابقة وتدقيق بياناتهم تم إعادة المفاضلة والتوزيع وبناءً عليه تم تحديد مقرات الوظائف بحسب عناصر المفاضلة.

وقال المتحدث باسم التعليم “إنه بحسب أولوية المؤهلات التربوية سيتم الترشيح، والإعلان عن قرارات التعيين سيكون نهاية الأسبوع القادم بإذن الله”.