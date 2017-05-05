برعاية حرم أمير الرياض.. تخريج الدفعة الـ11 من طالبات معهد «الإدارة العامة»

تواصل – واس:

رعت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود زوجة أمير منطقة الرياض مساء اليوم، الخميس، تخريج الدفعة الحادية عشرة من طالبات معهد الإدارة العامة وفعاليات الخريجة والوظيفة الحادية عشرة، بحضور المديرة العامة للفرع النسائي بمعهد الإدارة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، وصاحبات السمو والمعالي وذلك بالمركز الرئيسي للمعهد بالرياض.

وقد ألقت الأميرة نورة، كلمة أشادت فيها بجهود معهد الإدارة في تقديم خريجات على مستوى عَالٍ مِنْ التدريب، كما أثنت على الطالبات، متمنية لهن التقدم والنجاح في حياتهن، وفي كل ما يقدمنه من عطاء لِهَذَا الوطن الغالي الذي يستحق الكثير.

من جانبها، عبرت الدكتورة هند آل الشيخ، عن شكرها لسمو حرم أمير منطقة الرياض على رعايتها للحفل، مُؤكِّدَة أن هذه الرعاية هي دليل على اهتمامها وحرصها على دعم مسيرة المرأة السعودية في جميع المجالات.

وأَضَافَتْ، أن الهدف من تنظيم يوم الخريجة والوظيفة، هو تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجات للمساهمة بفعالية في مسيرة البناء والنهضة في المملكة، مُشِيرَة إلى أن المعهد يحرص على دعم الخطط التنموية كونه رائداً وشريكاً متميزاً في التنمية الإدارية، ويقدم المعهد إلى الوطن الخريجات المؤهلات اللاتي يمتلكن مهنية عالية ومهارات محترفة منسابة لسد حاجة سوق العمل.

وأَوْضَحَتِ الدكتورة آل الشيخ، أن المعهد أَقَرَّ هذا العام جائزة التدريب العملي التي ستمنح للجهة التي قامت بتدريب أكبر عدد من خريجات المعهد مِمَّا يعد دليلاً واضحاً على ثقة المعهد بمستوى كفاءة خريجيه، كما يعد تتويجاً للدور الإنمائي الكبير الذي يقوم به، مبينة أن الجائزة تأتي تشجيعاً من المعهد لمؤسسات القطاعين العام والخاص وهي: مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، على المساهمة في تأهيل خريجات البرامج الإعدادية ليصبحن مورداً من الكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تَلْبِيَة احتياجات سوق العمل ودفع مسيرة البناء والتنمية.

وفي ختام الحفل، كرمت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد، الخريجات، كمَا قَدْمتِ المديرة العامة لفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة درع المعهد لسُمُوِّها، كما كرمت الجهات التي قامت بتدريب الخريجات.

مما يذكر أن عدد الخريجات بلغ (198) دارسة من البرامج الإعدادية في المعهد، وهي: برنامج أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية الخاصة، وبرنامج السكرتير التنفيذي، وبرنامج إدارة المستشفيات، وبرنامج الأعمال البنكية، وبرنامج الحاسب، وبرنامج شبكات الحاسب.