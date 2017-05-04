«المالية» توضح تكلفة إعادة البدلات وتأثيرها على الميزانية

تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة المالية، هندي السحيمي، اليوم الخميس، عن التكلفة المتوقعة لإعادة البدلات حتى نهاية عام 2017، وذلك بعد الأوامر الملكية الأخيرة.

وأَشَارَ السحيمي إلى أن تكلفة إعادة البدلات والمزايا لموظفي القطاع الحكومي في الميزانية حتى نهاية العام الحالي 2017 تقدر بنحو 7 مليارات ريال، لَافِتَاً إلى أنها تكلف الميزانية كل سنة قرابة 9 مليارات ريال.

وأضاف السحيمي في لقاء مع قناة “العربية”: أن إعادة البدلات لن تؤثر بشكل كبير على مستويات العجز المتوقعة في ميزانية المملكة، مطمئناً الجميع بأنه لم تحدث حتى الآن أَي تغييرات على التقديرات المتوقعة للعجز.