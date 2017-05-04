 «المالية» توضح تكلفة إعادة البدلات وتأثيرها على الميزانية | صحيفة تواصل الالكترونية

«المالية» توضح تكلفة إعادة البدلات وتأثيرها على الميزانية

0
«المالية» توضح تكلفة إعادة البدلات وتأثيرها على الميزانية
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة المالية، هندي السحيمي، اليوم الخميس، عن التكلفة المتوقعة لإعادة البدلات حتى نهاية عام 2017، وذلك بعد الأوامر الملكية الأخيرة.

وأَشَارَ السحيمي إلى أن تكلفة إعادة البدلات والمزايا لموظفي القطاع الحكومي في الميزانية حتى نهاية العام الحالي 2017 تقدر بنحو 7 مليارات ريال، لَافِتَاً إلى أنها تكلف الميزانية كل سنة قرابة 9 مليارات ريال.

وأضاف السحيمي في لقاء مع قناة “العربية”: أن إعادة البدلات لن تؤثر بشكل كبير على مستويات العجز المتوقعة في ميزانية المملكة، مطمئناً الجميع بأنه لم تحدث حتى الآن أَي تغييرات على التقديرات المتوقعة للعجز.

شاهد ايضا

العصيمي: الإعلان عن الفائزين من معلمي الرياضيات بقرارات التعيين نهاية الأسبوع القادم

العصيمي: الإعلان عن الفائزين من معلمي الرياضيات بقرارات التعيين نهاية الأسبوع القادم

المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا

المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا

فنِّيو صيانة يقاضون «السعودية لهندسة الطيران» لنقل عملهم دون موافقتهم

فنِّيو صيانة يقاضون «السعودية لهندسة الطيران» لنقل عملهم دون موافقتهم

«خادم الحرمين» يؤدي صلاة الجنازة على الأمير مشعل بن عبدالعزيز

«خادم الحرمين» يؤدي صلاة الجنازة على الأمير مشعل بن عبدالعزيز

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>