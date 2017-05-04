«سناب شات» يطلق خدمة جديدة تتيح للجميع نشر الإعلانات

تواصل – وكالات:

يعتزم تطبيق “سناب شات” إطلاق خدمة مدير الإعلانات، والذي يتيح لأي شركة شراء إعلانات ونشرها ضمن الخدمة، بدون حصر ذلك بالشركات الكبرى والعلامات التجارية الشهيرة.

ويمكن عبر مدير الإعلانات الجديد للشركات إنشاء حملات إعلانية وتتبع الإعلانات لمعرفة أدائها مباشرة من خلال الهاتف الذكي، كما وتوفر سناب شات موقعاً خاصاً لإدارة فريق العمل الذي يقوم بالحملات الإعلانية وتحديد صلاحيات كل عضو.

هذه المزايا ستتاح تَدْرِيجِيّاً في الولايات المتحدة وعدة دول أُورُوبِّيّة مثل فرنسا وألمانيا تَدْرِيجِيّاً في يونيو المقبل بعد انتهاء الاختبارات الحالية مع 20 شركة.

وستتيح هذه الخدمة الجديدة تدفق الأموال على سناب شات، وكان في السابق حتى تنشئ إعلاناً على سناب شات كنت بحاجة للتواصل المباشر مع الشركة، أو التعامل مع واجهة برمجية عبر شركات خارجية، وبالطبع كان يتطلب ذلك توفر ميزانية ضخمة، بينما الآن لن تحتاج لأية مبالغ إضافية لاستخدام مدير الإعلانات من سناب شات بل فقط تمويل الحملات الإعلانية.