فنِّيو صيانة يقاضون «السعودية لهندسة الطيران» لنقل عملهم دون موافقتهم

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رفع عدد من موظفي صيانة الطائرات دعوى قضائية ضد شركة “الخطوط السعودية لهندسة الطيران”؛ بعد إصدارها قَرَارَاً بنقل العشرات منهم إلى الدمام.

وكانت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، قد أَصْدَرَتْ قرارات بنقل 158 فني صيانة طائرات من مدن جدة، والمدينة المنورة، والرياض إلى الدمام.

وأَوْضَحَتِ الشركة، أن الموظفين المشمولين بالقرارات عليهم التنسيق مع مدير محطة الدمام؛ لإنهاء إجراءات التصاريح الأمنية اللازمة، ومباشرة العمل في 15 مايو الحالي؛ الأَمْر الذي دَعَا موظفين منهم إلى تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة بِسَبَبِ هذا القرار، وَفْقَاً لـ”مكة”.

وَأَكَّدَ مدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران هاني عرب، أن نقل الموظفين جاء بِسَبَبِ الحاجة التشغيلية والمصلحة العامة للشركة التي أبرمت عقوداً عِدَّة مع شركات تحتاج إلى خدمة صيانة الطائرات في محطة الدمام.

وقال محامي عددٍ من المتضررين، المستشار القانوني وائل جوهرجي: ‘‘إن قرار النقل يعد إجراء تعسفيّاً في ظل وجود نظام أَصْدَرَتْه الدولة للمحافظة على حقوق الطرفين بالتوازي، وأن هناك أَعْدَادَاً كبيرة من الموظفين المتضررين تقدموا إلى الجهة المختصة للمطالبة بإلغاء القرار‘‘.

وأضاف، أنه بعد الاطلاع على الخطاب ونظام العمل والعمال، فإن هذا الإجراء يعد ملغياً بقوة النظام الحاكم بين الطرفين بِسَبَبِ مخالفته الفقرة الأولى من المادة الـ58 بعدم أخذ موافقة العامل، وأَيْضَاً مخالفة الفقرة الثانية لعدم مراعاة ضوابط التكليف لمدة لا تزيد عن 30 يوماً؛ وبالتَّالي فإن كل ما هو مخالف لنص النظام يعد ملغياً بقوة النظام.