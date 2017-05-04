«التجارة» تحدد 5 آليات لملاحقة مخالفي أنظمة العمل والإقامة

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كَشَفَتْ مصادر مُطَّلِعَة، اليوم الخميس، أن وزارة التجارة والاستثمار حددت خمس آليات لتنفيذ خطة الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل التابعين للشركات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة الغرف الصناعية التجارية.

وأَضَافَتِ المصادر: “أن الآلية الأولى هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين للشركات والمؤسسات، والثانية عدم تشغيل الوافد المخالف لِأنَّظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان”، بِحَسَبِ “مكة”.

وأَشَارَتْ إلى أن الآلية الثالثة هي التدقيق في وثائق الوافدين، والتأكد من أنهم غير مخالفين لِأنَّظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، والرابعة عدم إيواء أَي مخالف لِأنَّظمة الإقامة والعمل، أو التستر عليه بأي شكل، والخامسة عدم السماح لوافد بالعمل لحسابه الخاص.