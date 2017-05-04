عاجل.. اللجنة الأمريكية ترفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي

تواصل – سعود الخالد:

أكد تركي حميدان التركي أن لجنة الإفراج المشروط رُفضت الإفراج عن والده وسيتم إعادة النظر بعد عام، مضيفا اللهم ارزق والدي الصبر والثبات على مصابه.

وقال التركي عبر حسابه على “تويتر” “مازال أملنا بالله كبير، وننتظر الفرج من الله وحده، ونسعى إلى الأسباب ونحن على يقين أنها مجرد أسباب للفرج”.