ممثلا أميري الكويت وقطر يصلان جدة للعزاء في وفاة الأمير مشعل

تواصل – واس:

وصل الشيخ ناصر بن محمد الأحمد الصباح، ممثل سمو أمير دولة الكويت إلى جدة اليوم؛ وَذَلِكَ لِأداء الصلاة وتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، رَحِمَهُ اللَّهُ.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

هذا، ووصل الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ممثل سمو أمير دولة قطر إلى جدة اليوم؛ وَذَلِكَ لِأداء الصلاة وتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، رَحِمَهُ اللَّهُ.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.