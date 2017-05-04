إغلاق محال للاتصالات مخالفة لنظام العمل في الرياض

تواصل ـ واس:

نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملات ميدانية مشتركة برفقة الرافد الأمني على محال الاتصالات شمال الرياض، تم على إِثْرَها ضبط 9 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل، التي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، إضافة إلى القبض على 16 وافداً مخالفاً لنظام الإِقَامَة والعمل، وتم تسليمهم لإدارة الوافدين لاتخاذ الإِجْرَاءات بحقهم، وإغلاق المحال المخالفة وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق القائمين عليها لعدم التزامهم بتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات.

ورصدت الفرق التفتيشية المشتركة خلال الجولة التفتيشية محلاً مخصصاً لصيانة أجهزة الجوالات يديره وافدون، من جهة أخرى وفي بادرة تؤكد إيجابية التشاركية المجتمعية تَحْقِيقَاً للمصلحة العامة، أسهم بلاغ تقدم به مواطن عن وجود وافد أجنبي يعمل في كشك اتصالات بأحد المجمعات التجارية شمال الرياض، في ضبط المخالفة والقبض على الوافد المخالف لقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأَوْضَحَ مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للعمل سعد الدوسري، أن هذه الجولات التفتيشية المستمرة تأتي للتحقق من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وإيقاع العقوبات تجاه المخالفين للقرار الذي ينص على قصر العمل في محال بيع وصيانة أجهزة الاتصالات على السعوديين والسعوديات.

وَشَدَّدَ الدوسري، على أنه لا تهاون مُطْلقَاً أمام أَي محاولة تحايل؛ إِذْ ستطبق أقصى العقوبات على المتحايلين وَفْقَ الأنظمة واللوائح.