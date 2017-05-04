 المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا | صحيفة تواصل الالكترونية

المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا

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المعارضة السورية: نرفض أي دور لإيران وميليشياتها في بلادنا

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَ وفد المعارضة السورية في مفاوضات أستانا، اليوم الخميس، رفضه لأي دور لإيران وميليشياتها الطائفية، أو أن يكون لها دور ضامن باعتبارها دولة معادية للشعب السوري.

وَأَكَّدَ وفد المعارضة السورية في أستانا، أنه لن يؤيد أَبَدَاً خطة إقامة مناطق آمنة ما دامت إيران من الدول الضامنة للخطة، مُوَضِّحَاً أن إيران دولة قاتلة للشعب السوري، ولا يمكن أن نقبل بأي دور لها، بِحَسَبِ قناة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وقال المتحدث باسم وفد المعارضة، أسامة أبو زيد: ‘‘إن النفوذ الإيراني المستشري في سوريا لا يتم التعامل معه على المستوى الدولي بطريقة جدية”، مُطَالِبَاً بوضع جدول زمني لانسحاب الميليشيات الطائفية من سوريا‘‘.

وأضاف: نرفض أَي قرار لا ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين، لَافِتَاً إلى أنهم تلقوا وعوداً بوقف القصف على المناطق المحررة، ونرفض أَي قرار لا يضمن وحدة سوريا.

وتابع أبو زيد: شَارَكَنا بمحادثات أستانة؛ مِنْ أجْلِ مناقشة تثبيت وقف إطلاق النار بعموم سوريا”، مُضِيفَاً أن المعارضة ترفض أَي مبادرة لا تعتمد على القرار 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.

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