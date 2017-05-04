بالفيديو.. ثعلب جائع يهاجم رجلاً داخل منزله

تواصل ـ وكالات:

هاجَمَ ثعلب جائع رجلاً روسياً داخل منزله؛ محاولاً فتح الباب بأسنانه؛ بينما كان الثعلب في حالة يُرثى لها، وقد تخضب وجهه ببعض الدماء.

وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، سجَّل صاحب المنزل في بلدة أوسينسك الروسية، لقطات للثعلب وهو يحاول أكْل عتبة المنزل، ثُمَّ تَوَجَّه إلى الباب، وعندما حاول الرجل إغلاقه، استخدم الثعلب أسنانه ومخالبه المخيفة لأكل الباب في محاولة لعضِّ الرجل، إلى أن أدرك الثعلب في النهاية أنه لن يستطيع الدخول وابتعد بحثاً عن فريسة أسهل.

وشارك الرجل بالفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلَّق أحد المستخدمين أنه يشعر بالأسف على الحيوان؛ حيث يتضح أن شَخْصَاً ما حاول إطلاق النار عليه، أو ضربه بأداة ثقيلة، ويعتقد أن الثعلب في حالة صدمة.