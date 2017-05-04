 تاجر مخدرات ولص في ثياب «قس».. تعرف على قصته | صحيفة تواصل الالكترونية

تاجر مخدرات ولص في ثياب «قس».. تعرف على قصته

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تاجر مخدرات ولص في ثياب «قس».. تعرف على قصته

تواصل – سامر محمد:

اعتقلت شرطة مدينة بوسطن الأمريكية “قسّاً”، واتهمته بأن لديه كمية كبيرة من المخدرات والأموال المخبأة، فَضْلاً عن آلاف الدولارات قيمة ممتلكات مسروقة، وَفْقَاً لشبكة “سي بي إس” الأمريكية.

وأَشَارَتْ إلى أن “ويلي ويلكرسون” البالغ من العمر 58 عاماً، يواجه عِدَّة اتهامات تتعلق بتجارة المخدرات، وهو قس ومالك كنيسة ومطعم في حي “روكسبوري”.

وأَضَافَتْ، أن الشرطة عَثَرَتْ في منزل القس وكنيسته على أنواع مختلفة من المخدرات، و10 آلاف و400 دولار نَقْدَاً، كما عثروا لديه على معدة من شركة حفر وممتلكات تم الإبلاغ عن سرقتها مُؤخَّرَاً، وتبلغ قيمتها جَمِيعَاً نحو 20 ألف دولار.

وَأَكَّدَتْ شرطة بوسطن أنها مازالت تحقق، وربما يواجه القس المتهم اتهامات جديدة، وأمر قاضٍ أمريكي بإطلاق سراح المتهم بكفالة 50 ألف دولار، وارتدائه جهاز مراقبة “جي بي إس”، والبقاء في ولاية ماساتشوستس إذا أُطلق سراحه.

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