 القبض على روسي في هولندا حاول تهريب عشرات الحيوانات الزاحفة | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على روسي في هولندا حاول تهريب عشرات الحيوانات الزاحفة

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القبض على روسي في هولندا حاول تهريب عشرات الحيوانات الزاحفة

تواصل – وكالات:

أوقفت السلطات الهولندية في مطار العاصمة أمستردام رجلاً روسياً؛ بعد أن اكتشفت وجود عشرات الحيوانات الزاحفة الحية مخبأة في أمتعته.

وذَكَرَتِ السلطات، أن من بين الحيوانات التي عثر عليها 26 أفعى سامة، و10 ضفادع، و33 من الصراصير والسحالي النادرة، لافتةً إلى أن الرجل كان قادماً من البرازيل، ودخل هولندا في طريقه إلى بلده روسيا، بِحَسَبِ وكالة “فرانس برس”.

وأَشَارَتِ السلطات إلى أن المسافر وضع الحيوانات في أوعية بلاستيكية مغطاة في حقائبه؛ وهو أمر جعلها تعاني كثيراً، ووجهت له تهم بينها معاملة الحيوانات بقسوة، وجرى نقلها إلى مأوى خاص بها، فيما ظل الرجل الروسي رهن الاحتجاز.

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