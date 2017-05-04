تحذير.. صعوبة «المشي» مؤشر لأمراض القلب والخرف

تواصل – وكالات:

تحدد حالة وسرعة المشي التي نحرك بها أقدامنا الحالة الصحية للجسم عُمُومَاً وللقلب بصفة خَاصَّة، حيث كَشَفَتْ دراسة علمية حديثة أن المشي بوتيرة بطيئة إنذار مبكر بالخرف، أو أمراض القلب.

وأَوْضَحَ موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نَقْلاً عن العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي أن سرعة المشي لا تقل أهمية عن معدل النبض، أو ضغط الدم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، طور الباحثون جهاز استشعار يُدعى “ويجايت” ويعلق على الحائط وينقل موجات الراديو؛ للكشف عن حركة الشخص وطول خطوته عندما يتحرك حول منزله.

ويعتقد الخبراء، أن جهاز “ويجايت”، الذي هو تَقْرِيبَاً بحجم التلفزيون بشاشة مسطحة صغيرة، يمكنه التنبؤ ببدء المشاكل الصحية من خلال تحليل البيانات التي يسجلها.

وقد تم اختبار هذه التكنولوجيا في دور الرعاية بالولايات المتحدة، وتمكنت من قياس سرعة المشي بدقة تتراوح بين %95 و99% في مرحلة البحث.

وأَضَافَ الباحثون أن صعوبة المشي ناتجة عن عدم وصول الدم إلى مراكز المخ المسؤولة عن الحركة والكلام؛ وَهُوَ مَا يترتب عليه الإصابة بالخرف وأمراض القلب.