4 فوائد صحية لـ«الشاي بالقرنفل»

تواصل – وكالات:

ذكر موقع “only my health” الطبي أن الشاي بالقرنفل له العديد من الفوائد للأسنان، كما أن له استخدامات تجميلية للبشرة والجلد ومن أبرز فوائده:

1 – فرك اليد بالشاي والقرنفل:

فرك كمية من الشاي بالقرنفل بلطف على يديك، سيكون رائعاً بعد تناول الطعام، حيث يترك عطراً لطيفاً.

2 تخفيف الألم:

ويمكن أَيْضَاً أن يستخدم الشاي القرنفل لعلاج آلام التهاب المفاصل، والعضلات المتوترة أو التواء الكاحل من خلال وضع منشفة في الشاي بالقرنفل، ثُمَّ وضعها على منطقة الألم لمدة 20 دقيقة، 2 – 3 مرات في اليوم.

3 المساعدة على الهضم:

إحدى الفوائد التي يمكن أن تستمد من الشاي القرنفل هو قدرته على مساعدة الجهاز الهضمي، وشرب كوب واحد من هذا الشاي بعد وجبة مزعجة يمكن أن يساعد في تخفيف عسر الهضم أو عدم الراحة، ويساعد على تخفيف انتفاخ البطن أيضاً.

4 مضاد للفطريات:

استخدام هذا الشاي بصورة معتدلة يعتبر مضاداً للفطريات.