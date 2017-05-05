الأجهزة الإلكترونية تضر بالصحة العقلية للأطفال وتدفعهم للكذب

تواصل – وكالات:

تَوَصَّلَتْ دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، إلى أن الأطفال هم أكثر عرضة للكذب، والتصرف بشكل سَيِّئ عندما يقضون الكثير من الوقت على الأجهزة الإلكترونية.

ووَفْقَاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قَالَتِ الدراسة الأمريكية: ‘‘إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عَاماً يعانون من التغيرات النفسية والعصبية تصل إلى حد الكذب، بعد قضاء المزيد من الوقت في لعب ألعاب الكمبيوتر وتصفح وسائل الإعلام الاجتماعية‘‘.

وأَوْضَحَ الباحثون، أن التكنولوجيا خَاصَّة الهواتف الذكية تشجع الأطفال على عدم التركيز في العالم الحقيقي، مع إرسال العديد من الرسائل الكاذبة.

وقال الخبير “كانديس أودجرس”، مؤلف الدراسة التي تقودها جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، ‘‘إن استخدام التكنولوجيا العالية ترتبط مع السلوك المعادي للمجتمع، وهذا قد يسبب ظهور العديد من مشاكل السلوك‘‘.

وتجري حالياً دراسة مُتَابَعَة لأكثر من 2000 من الأطفال في سن البلوغ؛ لفهم السبب الذي قد يجعل الأجهزة الرقمية تشكل خَطَرَاً على الصحة العقلية.