مميزات يجب معرفتها قبل شراء شاشة التلفاز الجديدة

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تأتي شاشات التلفاز مع دقة عرض ووضوح 4K هي مستقبل الشاشات التي تأتي في المقدمة للمستهلك، وإليك أفضل النصائح التي تدعمك في اختيار شاشة تلفازك:

1ـ شاشة التلفاز المميزة بدقة عرض 4K وUltra HD

واحدة من أكبر المميزات في تكنولوجيا شاشات العرض خلال الفترة الأخيرة هي دقة الوضوح، فقبل أن يعتاد المستهلك تقنية العرض بدقة 1080 بيكسل – HD، تخطت التكنولوجيا هذه الدقة بخطوات أبعد، مع ظهور شاشات Ultra HD أو شاشات 4K التي تتمتع بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، والتي قد تصل إلى ما يقرب 8.3 مليون بيكسل، وَهُوَ مَا يُعَدُّ أربعة أضعاف البيكسل المتاح في تقنية بوضوح Full HD و1080 بيكسل، لِذَا فإن شاشة الجهاز UHD تمنحك صورة واضحة دقيقة بشكل لا يقارن.

وفي الوقت الحالي يعد محتوى فيديو 4K محدود إلى حد ما، إلا أن العديد من العلامات التجارية مثل Panasonic، Samsung Netflix، Amazon قدمت في الفترة الأخيرة محتوى فيديو بدقة 4K، الذي يمكن تشغيله من خلال أجهزة التلفاز المتوافقة معها، وتظهر كفاءة هذه التقنية بوضوح للمستهلك في شاشات التلفاز.

منافذ HDMI 2.0 وHDCP 2.2

أحد أهم المميزات التي عليك أن تحرص على أن تكون من بين مواصفات شاشة التلفاز القادمة، في منافذHDMI 2.0 وHDCP 2.2، خَاصَّة إذا كنت تفكر في شاشة للمستقبل، حيث يجب أن تحتوي شاشة التلفاز كحد أدنى منفذاً واحداً HDMI 2.0، مع منفذ HDCP 2.2، وهي من المواصفات الرئيسية في شاشات التلفاز بدقة 4K.

وتعد منافذ HDMI 2.0 هي المعيار الأحدث للاتصال الصوتي والفيديو، حيث يسمح للبيانات بالانتقال بسرعة تصل 6 جيجا بايت في الثانية، أَي أن فيديو بدقة 4K سيعمل عند 60 إطاراً في الثانية، ومنفذ HDMI 1، 4 يسمح بنقل البيانات بسرعة 3.4 جيجا بايت في الثانية لِذَا يمكن أن يدعم تشغيل فيديو 4k بحد أقصى 30 إطار في الثانية.

هذا إلى جانب أن محتوى 4K المحمي بشفرة مخصصة لحماية محتوى الفيديو للأفلام المميزة بهذه التقنية يتوافق مع منافذ HDCP 2.2، هذا في الوقت الذي يقتصر عمل مشغل 4K Blu – ray على أقراص متوافقة مع نفس معايير شاشة التلفاز، وفي الوقت الحالي أجهزة التلفاز التي تأتي بمنافذ HDMI 2.0 وHDCP 2.2 هي فقط التي يمكن أن تتوافق في عرض هذا المحتوى.

أجهزة تلفاز مع تقنية HDR

تنتشر الكثير من شاشات التلفاز مُؤخَّرَاً مع دقة عرض ووضوح 4K، إلا أن هناك تقنية بدأت بالانتشار أَيْضَاً في الآونة الأخيرة في نماذج تَتَمَيَّز بمستوى ديناميكي تكنولوجي عالي أو HDR التي تضمن أن شاشة العرض مميزة بتدرج واسع في مدى ألوان مقارنة بالشاشات الأخرى، مع تباين أفضل بين المناطق الداكنة والفاتحة، والنتيجة ألوان طبيعية أكثر تمنحك صورة تنبض بالحياة أكثر، وأكثر إشراقاً.

وعلى الرغم من أن الشاشات التي تأتي بتقنية 4K تعد واحدة من أفضل شاشات التلفاز، إلا أنها تكون أفضل وأكثر تميزاً مع تقنية HDR، وتقدم كلاً من Netflix، وأمازون محتوى 4K مع HDR أيضاً.

أجهزة تلفاز مع تقنية Freeview Play

على الرغم من أن جميع شاشات العرض اليوم مميزة بمستقبل Freeview TV أو شعار آخر يشير إلى Freeview HD، إلا أنها أحد المواصفات التي يجب أن تتأكد منها عند شراء أجهزة التلفاز، حيث يمكن لخاصية Freeview Play أن تدعم المستخدم في العثور على البرامج والعروض التلفزيونية دون الحاجة للرجوع إلى تطبيق أو منصة الشركة المصنعة في البداية.

وتأتي الشاشات المميزة بخاصية Freeview مع دليل إلكتروني للبرامج، لِدَعْمِ المستخدم في البحث من خلاله والتعرف على البرامج التي ستعرض خلال الفترة القادمة، كما أن Freeview يعطيك الخيار للرجوع أَيْضَاً لبرامج تم بثها في السابق من خلال EPG، وذلك عبر البحث في الدليل واكتشاف البرامج التي تبث في قنوات مثل BBC مثلاً، ثُمَّ قم بالنقر على play ببرامج القناة، وسيتم تشغيل البرامج التي تم اختيارها عبر دليل القناة تلقائياً.

ويوجد لدى Panasonic بعض شاشات التلفاز التي تحمل خاصية Freeview Play والتي تعرض الآن في الأسواق، كما أن أجهزة تلفاز LG التي أطلقت مُؤخَّرَاً تحمل نفس الخاصية، وهناك بعض الشركات الأخرى التي تسعى لإضافة الخاصية لأجهزتها.

الشاشات الذكية Smart TV

تحتاج خاصية Freeview Play أن يتم تنشيطها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت، هذا إلى جانب أهمية الاتصال بالإنترنت لِدَعْمِ تنشيط وظائف الشاشة، وغالبية شاشات العرض تأتي مع دعم الاتصال عبر Wi – Fi أو موصل إنترنت، والأفضل بالطبع أن تتصل بالإنترنت عبر موصلات، ما لم يكن الراوتر قريب لمكان الشاشة في المنزل.

كما أن شاشات التلفاز الذكية تعتمد على واحد من أنظمة التشغيل العديدة وكذلك واجهات مستخدم مختلفة، تتغير تَبَعَاً لجهة التصنيع لشاشة التلفاز، وبعضها أفضل في الاستخدام من الآخر، والبعض به تطبيقات أكثر.

وهناك شاشات تعتمد على الأندرويد مثل Sony، Philips، ونظام تشغيل فايرفوكس مثل شاشة تلفاز Panasonic، ونظام تشغيل Tizen مثل أجهزة تلفاز سامسونج، نظام تشغيل webOS في شاشات LG، كما أن بعض الشاشات لديها برامج تشغيل خَاصَّة بها تعمل من خلالها المميزات الذكية.

والأهم هنا أن تبحث ليس عن النظام نفسه، ولكن الخدمات المختلفة التي يقدمها، على سبيل المثال أغلب مميزات Netflix ولكن ليس كلها بها تطبيقات لأمازون فيديو، أو لخدمات البث الأخرى، وَإِذَا كنت مشتركاً في خدمة مدفوعة، تحقق من توفرها على جهاز التلفاز الجديد لديك قبل أن تقوم بسداد اشتراك لها.

تقنية LED، أو OLED

تأتي الشاشات LED مع شاشة فئة LCD وإضاءة LED في خلفية الشاشة، وهي الشاشات الأكثر انْتِشَارَاً في الوقت الحالي، والتي تَتَمَيَّز بأعلى سطوع في الشاشة.

أما شاشات OLED على الجانب الآخر فمازالت نادرة إلى حد ما، كما لا تضم الإضاءة الخلفية على الإطلاق، حيث ينتج كل بيكسل في الشاشة إضاءة ذاتية والتي تسمح بتنحيف حجم الشاشة إلى أقصى درجة ولا تشتت الإضاءة، كما تَتَمَيَّز بمستويات رائعة من اللون الأسود، إلا أن الشاشات المميزة بتقنية OLED لا تَتَمَيَّز بسطوع شاشات LED، ولكنها تعوض بعمق اللون الأسود ودرجاته المختلفة، كما أن تكنولوجيا مجموعة شاشات OLED أكثر تكلفة.