سجن مواطن سعودي يعمل بشكل غير قانوني في هونج كونج

تواصل – سامر محمد:

زعمت صحيفة “ذا ستاندرد” التي تصدر من هونج كونج أن سعوديّاً ونيباليّاً سجنا بعد إدانتهما بالعمل بشكل غير قانوني في هونج كونج.

وأَشَارَتِ الصحيفة إلى أن المواطن السعودي يبلغ من العمر 55 عَاماً والنيبالي 34 عَاماً، واعتقلا خلال مداهمة لأحد المطاعم في “نورث بوينت”، حيث كانا يقومان بغسيل الصحون.

ووجهت لهما إحدى المحاكم أول أمس تهمة خرق شروط الإقامة بعملهما في وظيفة غير مرخص للعمل بها في هونج كونج، لمن دخلوا إليها بتأشيرة زائر.

وذَكَرَتِ الصحيفة، أنه وبعد المحاكمة، حكم على النيبالي بالسجن 15 شَهْرَاً، وعلى المواطن السعودي بالسجن 6 أسابيع.