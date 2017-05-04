تفاصيل حادث طعن طبيب سعودي في مستشفى الملك فهد بالمدينة

تواصل – أحمد الحربي:

وجَّه أحد مرافقي مريض منوم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ظهر اليوم، طعنة أصابت طبيباً سعوديّاً في يده اليمنى، نُقل على إِثْرَها إلى طوارئ المستشفى لتلقى العلاج وحالته مستقرة الآن.

وعلمت “تواصل” من مصادرها، أن شخصين كانا مرافقين مع والدهم، البالغ من العمر 92 عاماً، قاما بمتابعة دكتور مسالك بولية سعودي بعد انتهائه من تشخيص والدهما، أثناء نزوله على سلم المستشفى حيثُ باغتاه بطعنة أصابت يده اليمنى.

وبَاشَرَتِ الجهات الأمنية والأدلة الجنائية الحادثة، وتم إلقاء القبض على المعتدين، وتسجيل تقرير بذلك، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما.

وأَوْضَحَتِ الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد مرافقي المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في تمام الساعة 2 ظهراً لليوم الخميس الْمُوَافِق 08/ 08 / 1438هـ.

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