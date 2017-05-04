 البحرين تحظر «الفوائد الربوية» المرتبطة بحقوق المتقاعدين | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين تحظر «الفوائد الربوية» المرتبطة بحقوق المتقاعدين

0
البحرين تحظر «الفوائد الربوية» المرتبطة بحقوق المتقاعدين

تواصل ـ وكالات:

أقرَّ مجلس النواب البحريني، قانوناً جديداً يحظر الفوائد الربوية في استبدال حقوق الموظفين المتقاعدين بالنقود في المملكة، في خطوة إضافية على صعيد تعزيز التمويل الإسلامي في البلاد التي تحتل مرتبة متقدمة على هذا الصعيد.

 ووافق المجلس في جلسته أمس الأربعاء على مشروع قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومي، ويهدف إلى أن تكون قواعد استبدال حقوق الموظفين الخاضعين لأحكامه بنقود، وكذلك أصحاب المعاشات، “متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” معتبراً أن النظام الحالي “تترتب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء”.

القانون المقدم من النواب أحمد قراطة، وعبدالرحمن بومجيد، ومحمد الجودر، وعلي بوفرسن، وإبراهيم جمعة الحمادي ينص على ضرورة أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين، وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون “متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”

ويهدف القانون إلى “زيادة المزايا المقدمة للموظفين المؤّمن عليهم عند استبدال المعاش، وإلغاء الفوائد الربوية”.

يشار إلى أن البحرين من بين الأسواق الأكثر تقدماً على صعيد التمويل والمصرفية الإسلامية في الخليج والعالم، وهي تحتضن العدد الأكبر من المؤسسات المالية والرقابية في التمويل الإسلامي.

شاهد ايضا

عاجل.. اللجنة الأمريكية ترفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي

عاجل.. اللجنة الأمريكية ترفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي

نائب وزير التعليم يشدد على تأصيل «الهوية الوطنية» في المدارس العالمية

نائب وزير التعليم يشدد على تأصيل «الهوية الوطنية» في المدارس العالمية

«الثروة السمكية» تنفي وجود أسماك نافقة في شواطئ الشرقية

«الثروة السمكية» تنفي وجود أسماك نافقة في شواطئ الشرقية

اختناق اثنين في تسرب غاز بجامعة الإمام (صور)

اختناق اثنين في تسرب غاز بجامعة الإمام (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>