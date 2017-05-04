«صحة المدينة» تكشف ملابسات طعن طبيب بآلة حادة

تواصل – خالد العبدالله:

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد مرافقي المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس، إثر إقدامه على طعن طبيب “سعودي الجنسية” بآلة حادة، مما تسبب في حدوث نزيف بيده اليمنى.

وأشارت صحة المدينة إلى أنه تم نقل الطبيب على الفور إلى طوارئ المستشفى لإيقاف النزيف ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، وتباشر الجهات الأمنية الآن التحقيق مع المعتدي لمعرفة أسباب اعتدائه على الطبيب المعالج.

وأكدت صحة المدينة على إدانتها للاعتداء الذي تعرض له الطبيب ومتابعتها لمجرى القضية حتى يتم إيقاع العقوبة على المعتدي، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الاعتداء على الممارسين الصحيين خط أحمر.