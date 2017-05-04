أمانة المدينة تضبط «بدروماً» غير مرخص لإعادة تعبئة مياه زمزم (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

تمكنت فرق الرقابة الميدانية التابعة لإدارة المتابعة في أمانة منطقة المدينة المنورة من ضبط موقف سيارات أرضي (بدروم) بمبنى سكني يقع في حي المستراح، ويقوم بإعادة تعبئة مياه زمزم في عبوات ذات 10 لترات إلى عبوات 5 لترات في ظروف صحية سيئة.

وذكر عصام بن عبدالعزيز حافظ مدير إدارة المتابعة بأمانة منطقة المدينة المنورة أن الفرق الرقابة الميدانية قامت بضبط كمية كبيرة من عبوات ماء زمزم ذات العشر لترات يفوق عددها 3000 عبوة أثناء عملية تحميل وتنزيل، وبتفتيش البدروم غير المرخص تم ضبط 2000 عبوة ذات خمسة لترات معبأة ومجهزة ومعدة للبيع، بالإضافة إلى عدد من العبوات الفارغة والملصقات الخام تحمل عبارة “ماء زمزم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم” وأدوات تعبئة وتغليف وأغلفة بلاستيكية وكرتونية تحمل نفس العبارة.

وأَضَافَ حافظ أنه لوحظ أثناء عملية الضبط عدم صلاحية الموقع لتجهيز وتخزين مثل هذا الأشياء، حيث يوجد بالبدروم تسرب مياه صرف صحي من سقف البدروم نَظَرَاً لوجود مجاري التصريف معلقة على سقف البدروم، وتم حجز مركبة النقل والتحفظ عليها مِنْ قِبَلِ إدارة المتابعة وتسليمها إلى بلدية أحد لأخذ الإجراءات النظامية بحقها.

من جانب آخر قامت بلدية أحد، بالوقوف على الموقع المشار إليه، وأَوْضَحَ عبدالله القحطاني رئيس بلدية أحد، أنه تم حجز المركبة التي تنقل العبوات والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتم إغلاق البدروم والتحفظ على ما بداخله مِنْ قِبَلِ البلدية، وتم أخذ عينة من المياه وإرسالها لمختبر الأمانة لإجراء التحاليل المخبرية عليها.

كما أن البلدية استدعت صاحب الموقع وتوثيق المحاضر اللازمة لمثل هذه المخالفات؛ تَمْهِيدَاً لرفعها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية في حقة، ورفعت عن المؤجر نظير مخالفته لنظام تأجير العقار، واستغلال مواقف المبنى بطريقة غير مشروعة أو نظامية.

من جانبها، نَوَّهَتْ الأمانة بالمواطنين بالإبلاغ فَوْرَاً عن أَي حالة مشابهة، والتعاون والتكاتف من أجل القضاء على مثل هذه الظاهرة، وذلك باتصالهم على عمليات الأمانة 940، أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android) وApple store، أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @).