 وظائف شاغرة للمواطنين في جامعة الملك فيصل | صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف شاغرة للمواطنين في جامعة الملك فيصل

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وظائف شاغرة للمواطنين في جامعة الملك فيصل

تواصل – واس:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، توفر وظائف شاغرة بنظام العقود على برنامج التشغيل المباشر لعيادات ومراكز الجامعة بمجمع العيادات الطبية، وترغب شغلها بمواطنين من الجنسين، ويبدأ التقدم لها ابتداءً من السبت المقبل 10-8-1438هـ وحتى يوم الأربعاء 14-8-1438هـ.

وتشمل الوظائف الشاغرة (طبيب نائب أول في تخصص طب أسرة / ذكر، وطبيب نائب أول في تخصص طب أسرة / أنثى، وطبيب نائب أول في تخصص طب الباطنية / ذكر، وطبيب نائب أول في تخصص طب الباطنية / أنثى، وطبيب نائب أول في تخصص النساء والتوليد / أنثى، وطبيب نائب أول في تخصص طب أطفال / أنثى).

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أن التقدم للوظائف الشاغرة يشترط الحصول على شهادة البورد في التخصص مع تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وخبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهاً بأن على من يرغب التقدم للوظائف وتتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

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