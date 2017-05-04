 دراسة: الإنزيمات سبب رئيسي لزيادة الوزن في منتصف العمر | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الإنزيمات سبب رئيسي لزيادة الوزن في منتصف العمر

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دراسة: الإنزيمات سبب رئيسي لزيادة الوزن في منتصف العمر

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة منشورة، اليوم، أن “السبب وراء اكتساب الأشخاص لمزيد من الوزن في منتصف العمر ربما يكون راجعاً لأحد الإنزيمات، إنزيم (دي إن إيه-بي كي) تحديداً”.

وتشير الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة، إلى أن “زيادة الوزن لدى البالغين قد تكون ذات أسباب جينية وليس فقط أسلوب الحياة أو عدم ممارسة الرياضة.

ومن أجل الوقوف على طبيعة الدور الذي تلعبه الإنزيمات في زيادة الوزن، لجأ الباحثون للعمل على الفئران في الدراسة التي أوردتها اليوم مجلة (سيل ميتابوليزم) المتخصصة.

وقام العلماء بوضع عوامل مثبطة للإنزيمات في غذاء مجموعة من الفئران وعدم إضافة المثبطات لغذاء مجموعة أخرى، وتبين أن “زيادة الوزن حدثت بنسبة 40% أكبر لدى فئران المجموعة الثانية”.

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