فلسطين.. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مجمعاً طبياً وتطلق الرصاص على المرضى

تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وقيامها بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وترويع المرضى والطواقم الطبية، ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى والطواقم الطبية بحالات اختناق.

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم، اقتحام المستشفى خرقا فاضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية، التي تؤكد على ضرورة تجنيب المؤسسات الطبية وطواقمها لأي عمل من شأنه تعريض هذه المؤسسات والعاملين فيها للخطر.

وطالبت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، بضرورة إدانة هذه الجريمة الإسرائيلية، والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف خروقاتها المتكررة بحق المستشفيات والمؤسسات الطبية الفلسطينية، كما طالبت المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية وكذلك المرضى، باعتبارها حقا تكفله القوانين والشرائع الدولية.