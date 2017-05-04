ملتقى الجامعات الإسلامية يطالب بإنشاء لجنة للاعتماد الأكاديمي بين أعضائها

تواصل ـ وكالات:

أعرب المشاركون في الملتقى التأسيسي لاتحاد الجامعات الإسلامية في أفريقيا، عن شكرهم للمملكة، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رعايتها للملتقى والتسهيلات التي قدمتها لأجل إنجاح أعمال الملتقى ، كما شكروا دور السودان في هذا الجانب، وطالب المشاركون ــ في توصياتهم ــ بإنشاء لجنة متخصصة للاعتماد الأكاديمي المتبادل بين أعضاء الاتحاد، توفيراً للوقت والمال والجهد على الجامعات الإفريقية الناشئة، ووضع النظم والإجراءات لضمان ترقية أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأعضاء في الاتحاد>

وأجمع المشاركون على ضرورة هذا الملتقى ، وأهمية ما تناوله من قضايا وموضوعات خلال جلسات أعماله ، واصفين الملتقى بالخطوة الرائدة في سبيل المساهمة في تطوير أدوات العمل الأكاديمي ، والبحثي بالجامعات الإسلامية في إفريقيا.

جاء ذلك في ختام أعمال الملتقى الذي عقد خلال الأيام الماضية في العاصمة السودانية الخرطوم ، برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ .

وأكد المشاركون في الملتقى ضرورة عقد مؤتمرات دورية للجامعات الإسلامية الأعضاء في إفريقيا وفق ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد المجاز في هذا الملتقى ، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع برامج التدريب المتبادلة لأعضاء الهيئات التدريسية، وللكوادر الإدارية والتنفيذية بالجامعات، وفق خطط منسقة.

وشددوا على أهمية مواكبة تطورات البحث العلمي المستجدة في عالم اليوم، والاستفادة من علاقات أعضاء الاتحاد المثمرة مع الجامعات العالمية المتقدمة في مجالات التدريس، والبحث العلمي ، والمراجع الحديثة، وضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات والمراكز البحثية لتبادل المعلومات والبيانات ذات الفائدة العلمية المتاحة فيها.

وطالب المشاركون ــ في توصياتهم ــ بإنشاء لجنة متخصصة للاعتماد الأكاديمي المتبادل بين أعضاء الاتحاد، توفيراً للوقت والمال والجهد على الجامعات الإفريقية الناشئة، ووضع النظم والإجراءات لضمان ترقية أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأعضاء في الاتحاد، والوصول لمستوى متقدم في هذا الشأن، وضرورة تعريف الاتحاد بنفسه في المحافل الدولية , وسعيه لربط أجهزة وكليات الجامعات الأعضاء بشبكات متعددة الأغراض والمستويات ؛ لتعزيز التواصل ، وتبادل الخبرات والأفكار بينها , وتبادل الزيارات بين أعضاء الاتحاد وفق برنامج وموضوعات محددة في إطار تحقيق أهداف الاتحاد.

وحث المشاركون في الملتقى الجامعات على إنشاء وتطوير منصات تواصلية وإعلامية للتعريف بها وبأنشطتها وبرامجها العلمية والبحثية وخدماتها للمجتمع ، وتبادل الأساتذة والطلاب وتشجيع ابتعاث الأساتذة للجامعات العالمية لزيادة الكفاءة العلمية في المجالين المهني والأكاديمي ، ووضع الخطط والاستراتيجيات المشتركة التي تساهم في تطوير الموارد المالية لأعضاء الاتحاد تحقيقاً للاستقرار المالي لها.