حرم أمير الرياض تكرم 934 طالبة متفوقة

تواصل – الرياض:

رعت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم أمير منطقة الرياض اليوم احتفال تكريم المتفوقات بقاعة الملك سلمان بمدارس الرياض الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لتكريم 934 طالبة متفوقة، وكان بمعية سموها حرم نائب أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية للبنات د. نجلاء الزامل، وعرض فيلم الوثائقي الإحصائي “حسبان” عن مدارس وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وقالت مساعد المدير العام الشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل: “احتفينا بكوكبة جديدة من طالباتنا المبدعات ما بين متفوقات وموهوبات ومتميزات وفائزات يحتضنهن وطن ليس كالأوطان يحتفي بالمبدعين ويقدر المتميزين تحت مظلة حكومتنا الرشيدة رعاها الله والتي لا تألو جهداً في رعاية الموهوبين ودعمهم وبقيادة وزارة التعليم التي وضعت على عاتقها مهمة تبني المتفوقين وتهيئة البيئة المناسبة لهم ليتلقوا الرعاية اللائقة بهم والتشجيع الذي يستحقونه.

وأضافت تأتي منطقة الرياض على رأس هرم المناطق المتميزة بطلابها وطالباتها بقيادة أميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومتابعته الدائمة والشخصية للميدان التربوي وتحفيزه المستمر حيث حصدت طالباتنا العديد من الجوائز على المستوى الدولي والإقليمي”.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه الفعالية المتميزة ورعايتكم يا صاحبة السمو لها بتشريفها ومباركتها لهو خطوة في المسار الصحيح نحو بناء جيل واع مثقف يشعر بقيمته ويقدر ذاته حيث إن الاستثمار الرابح هو الاستثمار في أبناء الوطن وبناته.

وأكدت أن الساحة التربوية لم تكن لتظهر بتلك الصورة المشرفة لولا متابعة ودعم سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع فله منا خالص الشكر والعرفان.

واختتمت بتقديمها الشكر لرعاة حفل تكريم المتفوقات الشركة السعودية للكهرباء الراعي الماسي وشركة الجميح القابضة راعٍ رسمي كذلك وشكر لدعم طالبات التربية الخاصة ومدارس الرياض لاستضافتها الحفل.