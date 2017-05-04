المعارضة السورية تقرر استئناف مشاركتها في مفاوضات أستانا

تواصل – وكالات:

قرر وفد فصائل المعارضة السورية استئناف مشاركته في محادثات أستانا الجارية حالياً في العاصمة الكازاخية بعدما حصل على ضمانات بوقف نظام بشار الأسد لعمليات القصف.

وبدورها، أكدت وكالة الإعلام الروسية خبر عودة وفد المعارضة الذي كان قد أعلن أمس، تعليق مشاركته في الجولة الرابعة لمحادثات أستانا اعتراضاً على استمرار قوات النظام في قصف مناطق تابعة للمعارضة، واستهداف المدنيين.

وشهدت الساعات الماضية شداً وجذباً، حيث قالت وكالة الإعلام الروسية إن وفد المعارضة المسلحة سيعود للمفاوضات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كازاخستان إن جلسة عامة ستعقد عصر اليوم، معرباً عن أمله أن تشهد “مشاركة جميع الأطراف”.