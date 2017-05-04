إخلاء جوي لـ«قطري» أُصيب في حادث مروري بالمملكة

تواصل- بدر العبد الرحمن:

نقلت إدارة الطوارئ والأزمات في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الاثنين، مواطناً قطرياً من مجمع الدمام الطبي إلى المستشفى الأميري بدولة قطر عبر الإخلاء الجوي، بعد أن تعرّض إلى حادث مروري داخل المملكة.

وأكد مدير إدارة الطوارئ والأزمات في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد المحمدي، أنه تم تنسيق واعتماد نقل مواطن قطري “72 عاماً” تعرّض لإصابة في حادث مروري، ونقله من مطار الملك فهد الدولي بالدمام عبر طائرة الإخلاء إلى مستشفى حمد في دولة قطر؛ نظراً لاستقرار حالته ولاستكمال العلاج في قطر حسب طلب ذويه.