فريق البحث والإنقاذ السعودي يُنفّذ فرضية للتعامل مع كوارث الزلازل

تواصل ـ واس:

نفّذ فريق البحث والإنقاذ السعودي “SASART” اليوم، تمريناً ميدانياً افتراضياً للتعامل مع كوارث الزلازل، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

وأوضح قائد قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة العقيد خالد بن ناصر الحرقان، أن التمرين يشمل جمع المعلومات والتجهيز وتحميل لآليات ومعدات فريق البحث والإنقاذ والانتقال جواً إلى البلد المنكوب وحتى الوصول إلى الموقع المتضرر والاجتماع مع السلطات المحلية بالبلد المنكوب ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركة في التعامل مع الكارثة وبناء المعسكر الخاص بالفريق، وصولاً لمرحلة العمليات الميدانية للبحث وإنقاذ المتضررين وحتى انتهاء المهمة والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن وذلك من خلال سيناريو محكم.

وأضاف العقيد الحرقان، أن التمرين يهدف إلى وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ خلال الكوارث والحوادث الكبيرة التي قد تتعرض لها الدول الشقيقة والصديقة ومنها الزلازل وما قد يترتب عليها من انهيارات للمباني والمنشآت وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الخاصة بالفريق.