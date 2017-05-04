بالصور.. خطاط مصري ينسخ مصحفاً طوله 700 متر

تواصل – وكالات:

حصد الخطاط المصري سعد محمد، ثمار سنوات من التعليم الذاتي وتمكن من تحقيق أبرز أحلامه بكتابة ما يأمل أن يكون أكبر مصحف في العالم.

وخلال ثلاث سنوات عمل الخطاط محمد على نسخ القرآن على لفة ورق طولها سبعمئة متر، وكانت ورشته هي بيته في بلقينا بمحافظة الغربية في دلتا مصر، الذي تغطي جدرانه وأسقفه الزخارف الإسلامية المرسومة باليد.

وعرض محمد المخطوطة التي تكسوها زخارف دقيقة ملونة في صندوق خشبي طويل، وقلّب الصفحات من خلال أسطوانتين في أعلى وأسفل الصندوق.

وقال وفقا لـ”رويترز” إن “طول هذا المصحف سبعمئة متر، وبالطبع هذه كمية كبيرة من الورق.. أنفقت على المشروع من مالي الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، وليس عندي ممتلكات أو أي شيء”.

ويتمنى الخطاط محمد أن تدخل المخطوطة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي تقول إن هناك بالفعل رقما قياسيا لأكبر مصحف مطبوع في العالم، ولكن لا يوجد من يحمل لقب صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد من المصحف. وعبّر محمد عن أمله في أن تساعده الحكومة أو أي جهة مهتمة في تكاليف التسجيل في موسوعة جينيس.