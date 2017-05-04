«بوينج» تتعاقد على إجراء تعديلات بطائرات أباتشي سعودية

تواصل – سامر محمد:

فازت شركة “بوينج” الأمريكية بعقد من قبل الجيش الأمريكي تصل قيمته إلى 143.4 مليون دولار لمدة خمس سنوات من أجل إدخال تعديلات فريدة من نوعها لمروحيات أباتشي سعودية من نوع AH-64E وذلك كجزء من برنامج مبيعات الأسلحة الخارجية الأمريكية.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الإلكتروني أمس إلى أن “بوينج” ستقوم بإدخال تغييرات مباشرة على 24 مروحية أباتشي تابعة للحرس الوطني السعودي.

ووفقاً لموقع “”جف كون واير” المعني بالشؤون العسكرية، فإن العمل بشأن العقد سيجري بولاية أريزونا الأمريكية ومن المتوقع أن يستمر حتى الأول من أبريل 2022م.

وذكر أن “بوينج” فازت بعقد تعديل منفصل من قبل الجيش الأمريكي في مارس الماضي بقيمة 3.28 مليار دولار لتصنيع وتحديث مروحيات أباتشي للمملكة.