جهاز ذكي يحول أي سطح إلى أداة تحكم

تواصل – وكالات :

يتيح الجهاز الذكي “WELLE”، تحويل أي سطح إلى واجهة تفاعلية بهدف التحكم بالأشياء من حولك عبر إيماءات محددة. ويتمكن الجهاز من القيام بعدة وظائف من خلال اختصارات أو حركات معينة على السطح المستهدف، ويُمكن للمستخدم التحكم بتعريفها من خلال التطبيق الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية.

بعد ربط الجهاز بالهاتف عن طريق البلوتوث، سيكون بوسعك تحديد الأجهزة التي ترغب بالتحكم بها وفقاً لإيماءات معينة. فمثلاً سيكون بوسعك التحكم في التلفاز أو الإنارة أو مكبرات الصوت أو الأبواب الذكية وحتى العروض التقديمية من خلال إيماءات محددة مسبقاً يتم كتابتها على السطح.

يشار إلى أن جهاز WELLE متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 79 دولاراً أمريكياً أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلاً يزيد عن 100 ألف دولار أمريكي، في حين ستستمر حملة التمويل إلى 12 مايو الحالي، على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في أكتوبر المقبل.