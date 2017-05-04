تعرّف على فوائد العسل الأبيض

تواصل ـ وكالات:

يعتبر العسل المَجَري أو العسل الأبيض، هو أحد أشهر أنواع العسل الطبيعي الذي يأخذ اللون الأبيض، وبناء على ذلك تم تسميته بهذا الاسم، حيث يُزرع في العديد من المناطق على رأسها هاواي التي تقع في أمريكا الجنوبية والتي تعتبر موطناً رئيسياً له، ويحتوي العسل المَجرى أو الأبيض في تركيبته الطبيعية على العديد من العناصر المعدنية والأملاح والفيتامينات التي تجعل منه غذاءً مميزاً وعلاجاً فعالاً للعديد من الأمراض والمشكلات الصحية والجمالية، ويعتبر أيضاً عاملاً وقائياً للعديد منها، كما يدخل في العديد من الصناعات والحلويات وغيرها.

ويعد من أفضل أنواع العسل على الإطلاق، وأكبرها جودة وقيمة غذائية والعجيب أن لونه يميل للأبيض، وثقيل جدا، وطعمه أشد حلاوة من الأنواع الأخرى، وهو يؤخذ من أزهار المجرى التي تنمو على قمم الجبال ، وعمر هذه النبتة قصير جداً، لذا نجد أن عسل المجرى من الأنواع النادرة.

ويعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً، فهو يحتوي على مادة الأنترفيرون المضادة للفيروسات، والعسل هو المادة الطبيعية الوحيدة التي تحتوي على هذه الوقاية الربانية، كما يوجد في العسل مادة انهيبين القاتلة للميكروبات والفطريات وهي تقاوم العفونة وتمنع نمو الجراثيم.

واكتشف حديثا احتواء العسل على مادة البروتساجلاتدين بنسبة كافية وهي مهمة جداً لحيوية جميع خلايا الإنسان. وقالت دراسة نيوزلندية عن أن العسل الأبيض يمكنه مقاومة آثار الشيخوخة ويقلل الشعور بالقلق، حيث وجد العلماء أن الوجبة الغذائية المضاف إليه العسل أدت إلى تحسين وظائف الذاكرة بدرجه ملحوظة والوجبات المحلاة بالعسل الأبيض ربما تكون مفيدة في تقليل الشعور بالقلق وتحسين الذاكرة خلال فتره التقدم العمر على وجه التحديد أكثر من غيرها من المراحل.

ويعالج مشاكل الجهاز التنفسي، ويعتبر مثالياً في حالات نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والزكام، ويعالج تهيج الحلق ويساعد على تهدئة القصبات والشعب الهوائية، ويقلل من اضطرابات النوم في حالات المرض أو ما يسمى بالسعال الليلي، ويساعد على الاسترخاء، ويعد علاجاً ملائماً لحالات الربو القصبي، ويزيد من نشاط الأمعاء ولا يسبب تخمراً لمرضى الجهاز الهضمي ولا يسبب تهيجاً لجدران القنوات الهضمية ويعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي بالأنسجة ويجعل عملية الإخراج سهلة، ويلغى تأثير الحموضة الزائد في المعدة فيمنع الإصابة بقرحة المعدة والإثنا عشر.

ويعتبر علاجاً لآلام الطمث وانقباض الرحم وتسمم الحمل ويستخدم في علاج سرطان الثدي، وهو مفيد للأم المُرضع، حيث يعوضها ما تفقده من فيتامينات وأملاح معدنية وسكريات كما أنه يفيد الطفل الرضيع حيث يزيد من إدرار اللبن عند الأم ويزيد من المحتوى الغذائي والأجسام المضادة بلبن الثدي ويدعم مقاومة الطفل للأمراض.