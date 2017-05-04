بلاغ ضد ممثل مصري يُسيء للإسلام والنبي محمد

تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام مصرية، إن بلاغاً رسمياً سُجّل ضد الفنان أشرف عبد الباقي وفرقة “مسرح مصر”؛ بتهمة الإساءة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتقدم “محمد مصطفى سليمان”، الكاتب والباحث في الأديان، ومدير أكاديمية ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية، ببلاغ للنائب العام ضد “مسرح مصر”، التي يعد عبد الباقي أحد أعضائها، متهما إياهم بـ”ازدراء الدين الإسلامي وتكدير السلم العام بإثارة الغضب لدى المسلمين”.

وقال الكاتب المصري، في بلاغه، إن “ما جاء في إحدى حلقات “مسرح مصر” يمثل جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وتكدير الأمن والسلم العام، والسب والقذف، حيث أثار غضب المسلمين وغضب كل من شاهد هذا الفيديو، لما فيه من تطاول واستهزاء بالدين الإسلامي، وكذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم”.

يشار إلى أن المسرحية، التي نشرت مقتطفات منها قبل عدة شهور، قال فيها عبد الباقي: “اليوم خمر ونساء، وغداً أقتل محمداً”، خلال تمثيلهم مشاهد بالمسرحية.

وطالب ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاكمة أشرف عبد الباقي، وردع بقية الممثلين المتساهلين بالتطاول على الدين الإسلامي.