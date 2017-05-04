 آلام البطن.. متى تستدعي استشارة الطبيب؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

آلام البطن.. متى تستدعي استشارة الطبيب؟

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آلام البطن.. متى تستدعي استشارة الطبيب؟

تواصل – وكالات :

قالت المتحدثة باسم الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي، داجمار ماينتس، إن توقيت حدوث آلام البطن ومدة استمرارها يحددان ضرورة استشارة الطبيب.

وأوضحت أن الآلام التي تحدث أثناء تناول الطعام، قد تشير إلى عدم تحمل الجسم لنوعية معينة من الطعام، في حين أن الآلام، التي تحدث رغم عدم تناول أي طعام لمدة طويلة، قد يرجع سببها إلى الاثنا عشر.

وينبغي استشارة الطبيب في حال حدوث آلام البطن بشكل متكرر على مدار أكثر من 3 شهور أو إذا كانت الآلام مصحوبة بإحدى العلامات التحذيرية المتمثلة في فقدان الوزن أو فقر الدم أو اللون الأسود للبراز أو وجود دم في البراز.

كما ينبغي استشارة الطبيب في حال تكرار الاستيقاظ ليلا مع تصبب الجسم عرقا أو المعاناة من صعوبات البلع أو القيء المتكرر أو الشعور بالامتلاء على نحو غير معتاد بعد تناول وجبة صغيرة.

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