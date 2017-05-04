ملكة بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل في قصر باكنجهام

تواصل ـ وكالات:

قال مسؤول في قصر باكنجهام في المملكة المتحدة “بريطانيا”، إنه تمت الدعوة لاجتماع العاملين في القصر، ولكن ليس ثمة ما يدعو “للقلق”.

وأوضح مسؤول لوكالة “الأسوشيتد برس” ، الخميس، بعد أن أشار تقرير صادر عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى اجتماع غير اعتيادي للعاملين في القصر مما أثار تكهنات بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 91 سنة وزوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 95 سنة.

وقال المسؤول، الذي تحدث للوكالة، بشرط عدم ذكر اسمه، إن اجتماعات العاملين في القصر تتم الدعوة إليها من وقت لآخر. وما تزال الملكة وزوجها الأمير فيليب يؤديان مهامهما الرسمية بانتظام، بيد أنهما قلصا بعض أعمالهما في السنوات الأخيرة.

والتقت إليزابيث برئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس الأربعاء، للاتفاق رسميًا على حل البرلمان قبيل انتخابات يونيو، في حين افتتح فيليب منصة بملعب للجولف وسط لندن.