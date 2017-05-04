«صحة المدينة»: تفعيل العيادات المسائية بمستشفى الملك فهد

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة عن إطلاق حزمة من المبادرات من شأنها تحسين الخدمات المقدمة بمستشفى الملك فهد بالمدينة وحيث بدأت بتفعيل 40 عيادة مسائية شهرياً لتخصصات (الغدد، الأمراض العصبية، أمراض الجهاز الهضمي والأشعة التلفزيونية) وتستقبل هذه العيادات خلال الفترة المسائية من السادسة وحتى الثامنة مساء المراجعين الذين تم جدولة مواعيدهم السابقة لتناسب ظروفهم الشخصية، بالإضافة إلى جدولة عمليات مراجعي أقسام العظام ودعم القسم بالكادر الطبي خلال الفترة المسائية مما يضاعف الجهود ويوحدها وصولاً إلى التغيير الإيجابي في الخدمات العلاجية المقدمة للمراجع، وفي نفس السياق تمت إضافة عيادة عظام مسائية للمراجعين ستسهم بشكل مباشر في تقليص قوائم الانتظار.

وأوضحت أن تفعيل العيادات المسائية وجدولة عمليات العظام في أقسام العيادات الخارجية بالمستشفى أحدث نقلة نوعية في تقليص قوائم الانتظار للمراجعين والحد من الازدحام؛ مما يُسهم في حصول المراجع على الخدمة المطلوبة بكل راحة وسهولة وجودة عالية لاسيما أن أعداد مراجعي العيادات الخارجية تتراوح مابين 800 إلى 1000 مراجع يومياً.